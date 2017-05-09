Форвард «Басконии» Ханга – лучший игрок оборонительного плана Евролиги

Форвард «Басконии» Адам Ханга признан лучшим игроком оборонительного плана Евролиги сезона-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

В голосовании главных тренеров команд Ханга опередил центрового «Фенербахче» Экпе Юдо, занявшего второе место. В нынешнем сезоне Евролиги форвард «Басконии» принял участие в 33 матчах. Адам проводил на площадке в среднем по 28,0 минуты, собирая коллекцию из 10,5 очка, 4,4 подбора, 2,4 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру.

Напомним, что в минувшем сезоне лучшим по игре в обороне был признан форвард ЦСКА Кайл Хайнс.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе YouTube.