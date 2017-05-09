Др. Грин — Порзингису: тебе никто не верит, ты пытаешься уйти в «Клипперс»

Несколько дней назад сообщалось, что «Твиттер» форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса был взломан. На странице баскетболиста появилось сообщение, состоящее из слова «Клипперс», которое практически сразу было удалено. Это было воспринято как намёк на грядущий переход латвийского баскетболиста в калифорнийский клуб. Сам латвиец заявил, что его аккаунт был взломан, а сам он в это время спал.

Тем не менее баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что никто не верит в версию Порзингиса и что тот намерен попробовать подписать контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Слушай, чувак, у меня был эпизод в социальных сетях этим летом, и первое, что я сказал, — меня взломали. Потом я подумал и признался, что дело было не в этом. Кристапс, извини, но тебе никто не верит. Ты не был взломан и пытаешься уйти в „Клипперс“.

Ты врёшь, возможно, ты был пьян и написал то, что сидит у тебя внутри, но ты не был взломан", — приводит слова Грина Slam Online.