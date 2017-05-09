Хилл может покинуть «Юту» в случае ухода Хэйворда

Разыгрывающий «Юты Джаз» Джордж Хилл заявил, что его дальнейшие карьерные планы во многом связаны с тем, останется ли Гордон Хэйворд и в следующем сезоне его одноклубником.

«Гордон мне как младший брат. Мы говорили о том, что будет происходить дальше и он пока не знает. Его сердце здесь, в Юте. Тут прошла вся его карьера. Его решение о дальнейшем будущем во многом повлияет на мои планы. Моя мысль заключается в том, чтобы остаться вместе и продолжить строить то, что мы начали в этом сезоне. Надеюсь, что у нас это получится», — приводит слова Хилла UsaToday.

В завершившемся регулярном чемпионате на счету Хилла 49 поединков, в которых он набирал в среднем по 16,9 очка и раздавал по 4,2 передачи за игру.