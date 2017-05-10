Итудис: безусловно, дома «Астана» играет лучше

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против БК «Астана».

«Мы прибыли в Астану и хорошо представляем, чего ожидать от хозяев. Безусловно, на своей площадке соперники играют лучше. Нам удалось добиться прогресса во втором матче как в нападении, так и в защитных действиях – пусть это и не так заметно в цифровом выражении. Надеюсь, наш прогресс продолжится и в третьей игре», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что команда вновь сыграет без Милоша Теодосича, который продолжает залечивать травму ноги. Также в Москве остался Иван Лазарев. Матч БК «Астана» — ЦСКА пройдёт завтра, начало встречи в 17:00 мск.