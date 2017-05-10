Итудис: надеюсь, травма Д.Кулагина не окажется серьёзной

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Астаной» (91:73) в третьем матче и серии в целом (3-0) выразил надежду на скорое выздоровление Дмитрия Кулагина. В начале третьей четверти Кулагин подвернул ногу.

«Поздравляю команду с победой 3-0 в серии. Мы приехали сюда, имея проблемы с травмированными, и, надеюсь, травма Димы (Кулагина. — Прим. „Чемпионата“) не окажется серьёзной. Поздравляю «Астану» с хорошим сезоном и желаю команде удачи в будущем», — приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.