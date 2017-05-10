Папатеодору: «Астана» выполнила все поставленные цели

Главный тренер «Астаны» Илиас Папатеодору заявил, что его клуб доволен сезоном-2016/17, несмотря на поражение от ЦСКА в 1/4 финала Единой лиги ВТБ со счётом 0-3.

«Мы попытались показать свой лучший баскетбол против ЦСКА в этих трёх матчах — как вы понимаете уровень команд разный. При этом все три игры наши игроки пытались оказать максимальное сопротивление, и я считаю, что это нам удалось. Спасибо команде за сезон – все поставленные перед нами цели мы выполнили», — приводит слова Папатеодору официальный сайт Единой лиги ВТБ.