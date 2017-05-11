Брат Порзингиса: Кристапс хочет остаться в «Нью-Йорке»

Брат Кристапса Порзингиса Янис сказал, что форвард «Нью-Йорк Никс» хочет продолжить выступать за свой нынешний клуб.

«Крис хочет остаться в «Нью-Йорке». Там он чувствует себя как дома. В этом нет сомнений. Единственное, чего он хочет, — это создать среду, в которой сможет побеждать и развиваться как игрок. Если его обменяют, он доработает до конца свой контракт и выйдет на рынок свободных агентов, чтобы самостоятельно выбрать дальнейший путь», – приводит слова Яниса ESPN.

В минувшем регулярном чемпионате Кристапс проводил на паркете по 32,8 минуты, собирая коллекцию из 18,1 очка, 7,2 подбора и 2,0 блок-шота в среднем за игру.