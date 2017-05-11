Тихоненко: сезон дался «Астане» тяжело, но его можно считать успешным

Генеральный менеджер «Астаны» Валерий Тихоненко подвёл итоги сезона-2016/17 для казахстанской команды.

«После сокращения бюджета в прошлом сезоне на 50 процентов те задачи, которые ставились перед клубом, мы выполнили. И, мне кажется, даже более чем. В первую очередь отмечу, что мы осуществили нашу давнюю цель, большую и стратегическую – в декабре 2016 года была открыта детская академия баскетбола. Это очень важное и долгожданное событие для нас и ожидания на самом деле оправданны, потому что академия получилась превосходная.

Говоря о нашей профессиональной команде – мы выиграли Кубок Казахстана, мы стали чемпионами Казахстана, вышли в плей-офф Единой лиги ВТБ. И в последнем матче, в котором мы принимали ЦСКА — это действительно большой клуб, мы тоже не ударили в грязь лицом. И разница на табло в 18 очков не отражала суть игры. Мы боролись до конца и не были мальчиками для битья. Сезон дался нам тяжело, но его можно считать успешным.

На следующий сезон мы будем ставить не только попадание в плей-офф, а более высокие задачи. Но кто останется в команде, кто уйдёт, что будет с тренерским штабом – это надо обдумать, и решение будет принято немного позже», – приводит слова Тихоненко официальный сайт «Астаны».