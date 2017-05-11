Обрадович: большинство тренеров предпочитают пить после поражений

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович рассказал, как переживает после неудачных игр.

«Я быстро отхожу после игр. Возможно, после некоторых поражений у меня бывает бессонница. Но важно иметь баланс между тем, что ты делаешь на паркете и вне его. Если баланса нет, то можно, фигурально выражаясь, умереть.

Большинство тренеров предпочитают пить после поражений. Я никогда не напиваюсь. Я выпиваю один-два бокала вина, но даже не помню, когда последний раз был пьян. Поэтому из-за алкоголя я точно не потеряю фокуса и не забуду то, что важно", — заявил Обрадович в эфире канала «Краснодар».