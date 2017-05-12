Диао хочет продолжить выступать за «Юту»

Центровой «Юты Джаз» Борис Диао сообщил, что хотел бы продолжить защищать цвета своей нынешней команды и в следующем сезоне.

«Я не жду никаких обещаний. Я ни за что не переживаю, но мне понравился сезон, который у нас получился. Мне нравится быть здесь, так что я бы с удовольствием вернулся», — цитирует француза Salt Lake Tribune.

Предстоящим летом Диао станет свободным агентом. Нынешний сезон стал для него первым в составе «Юты». В регулярном чемпионате 2016/2017 на его счету 73 игры, в которых он набирал в среднем по 4,6 очка, собирал по 2,2 подбора и раздавал по 2,3 передачи.