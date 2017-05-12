Сокрушительные данки Джонатона Симмонса – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам шестого матча второго раунда плей-офф между «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». В их число вошли два сокрушительных данка атакующего защитника «Сан-Антонио» Джонатона Симмонса, роскошный аллей-уп в исполнении его партнёров Кайла Андерсона и Диджонтэя Маррэя, а также шикарный блок-шот двумя руками центрового «Хьюстона» Клинта Капела.

Встреча закончилась выездной победой «Сан-Антонио» со счётом 114:75, после которой он выиграл серию 4-2.

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