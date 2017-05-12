«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» добыл выездную победу над УНИКСом, оформив таким образом выход в полуфинал Единой лиги ВТБ.

В стартовой четверти поединка гостям удалось сделать рывок и завершить её в свою пользу со счётом 31:20. К большому перерыву хозяева сократили отставание до 5 очков.Третья четверть вновь успешно сложилась для краснодарцев — усилий казанского коллектива в заключительном игровом отрезке не хватило для того, чтобы отыграть отставание. Итоговая победа «Локомотив-Кубани» — 84:79

Самым результативным в составе победителей стал Тэйлор Рочести, набравший 21 очко, у УНИКСа 16 очков в активе Кита Лэнгфорда.