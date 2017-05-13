Лэнгфорд: в первом матче УНИКС доказал, что не слабее «Локомотива»

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд поделился эмоциями после четвёртого матча серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань», в котором его команда потерпела поражение и, таким образом, покинула турнир.

«Я разочарован. Мы потеряли сезон. Да, «Локомотив» — хорошая команда, но мы в первой игре доказали, что не слабее. Сезон получился очень трудным, что не могло не отразиться на концовке в матчах плей-офф. Ждём следующего сезона, надеюсь, он будет для нас лучше. Повторюсь, я очень разочарован», — приводит слова американца официальный сайт УНИКСа.