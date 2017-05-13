Гобер пропустит Евробаскет-2017

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер заявил о том, что не поможет сборной Франции на Евробаскете-2017.

«Это было очень сложное решение. Я получил травму в плей-офф, провёл долгий и трудный сезон. В клубе хотят, чтобы летом я поработал над своим телом. Но это не означает, что в будущем я не буду играть за сборную Франции», – приводит слова Гобера L'Équipe.

В плей-офф Руди принял участие в девяти матчах. 24-летний центровой проводил на паркете по 27,3 минуты, собирая коллекцию из 11,6 очка, 9,9 подбора, 1,3 блок-шота, 1,2 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.