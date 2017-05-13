Скотт Брукс: думал, «Вашингтон» запатентовал идею с чёрной одеждой

Главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс в шутливой форме прокомментировал акцию игроков «Бостон Селтикс», которые приехали на шестую игру в чёрной одежде.

«Мне нужно поговорить со своими адвокатами. Я думал, мы запатентовали идею с чёрной одеждой», – приводит слова Брукса ESPN.

Напомним, что игроки «Вашингтона» провели аналогичную акцию в январе. Тогда «Уизардс» удалось победить «Селтикс» со счётом 123:108.

Шестой матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 92:91. Решающая седьмая игра серии состоится на домашней площадке «Бостона» в «Ти-Ди Гарден» 16 мая.