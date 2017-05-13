Дюрант: не удивлён, что «Сан-Антонио» победил «Хьюстон»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу «Сан-Антонио» в серии второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (4-2).

«Я не удивлён, что «Сан-Антонио» победил. У них есть система, которой они придерживаются. Грег Попович проделал отличную работу. Не имеет значения, кто у «Спёрс» находится на паркете. Они способны победить любого соперника. Мы должны быть готовы к этому противостоянию», – приводит слова Дюранта ESPN.

Напомним, что «Спёрс» по ходу серии потеряли Тони Паркера, который выбыл до конца плей-офф. Кроме того, в шестом матче с «Рокетс» (114:75) не играл лидер команды Кавай Леонард.