Шикарные блок-шоты Уайтсайда – в лучших «горшках» регулярного чемпионата НБА

НБА представила ролик, посвящённый самым эффектным блок-шотам в матчах минувшего регулярного чемпионата. В их число вошли шикарные «горшки» центрового «Майами Хит» Хассана Уайтсайда, центрового «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида, лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга, а также центрового «Сакраменто Кингз» Демаркуса Казинса.
Видео доступно на официальном канале лиге в Youtube.