С. Джексон: Г. Попович научил меня, что баскетбол в НБА – это работа, а не игра

Бывший игрок НБА Стивен Джексон рассказал, какую роль в его карьере сыграл главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович.

«Попович научил меня тому, что баскетбол в НБА – это работа, а не просто игра. Поэтому каждый день я приходил на тренировки, как на работу. Я тренировался, чтобы стать лучше и сделать лучше тех, кто играет вместе со мной.

Я поиграл за несколько команд лиги, но ни одна из них не готовится к матчам так, как «Сан-Антонио». Конечно, все предварительно разбирают отчёты скаутов, но только в «Спёрс» они очень подробные и тщательные», – цитирует Джексона The Score.