Баркли: болею за Овечкина, я тоже не становился чемпионом

Бывший игрок НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли признался, что поддерживает россиянина Александра Овечкина в чемпионате НХЛ.

«Я болею за тех парней, которые ещё не выигрывали Кубок Стэнли. Я же и сам не становился чемпионом. Болею за Овечкина, Лундквиста, Торнтона. Я не игрок уровня Овечкина, он один из величайших. А в поражениях обвиняют только великих. Про других не говорят, но говорят: Овечкин не выиграл Кубок Стэнли. Последние недели только и рассуждают, сможет ли он выйти в финал конференции. Но он не один в команде», — цитирует Баркли официальный сайт НХЛ.