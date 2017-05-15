Иванов: пока не вижу достойных претендентов на вступление в Единую лигу ВТБ

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал, что в ближайшее время турнир вряд ли пополнится новыми командами.

«Желающих играть в Единой лиге очень много. Я уже как-то говорил, что принцип, по которому мы шли изначально, был ошибочен. У нас была «Вита», и вот сейчас «Парма» показала очень слабый спортивный результат. Ведь нам чем больше напряжённых матчей, тем лучше, а эти новички ничего хорошего в лигу не привнесли. Сейчас я не вижу достойных претендентов на вступление в Единую лигу. Теоретически их много в Литве, но литовские клубы не выступают по не зависящим от нас причинам. Остальных в лиге я не вижу, в том числе российские команды», – рассказал Иванов в интервью «Чемпионату».