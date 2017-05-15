Дрэймонд Грин: это был идеальный старт финала Западной конференции

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал победу своей команды в первом матче серии финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (113:111).

«Это был действительно идеальный старт финала Западной конференции. Нас ударили кулаком по зубам, но мы всё равно сумели победить», – приводит слова Грина ESPN.

Дрэймонд провёл на площадке 37 минут, собрав коллекцию из 9 очков, 7 подборов, 7 результативных передач и 2 перехватов.

Вторая игра серии состоится на домашнем паркете «Уорриорз» 17 мая.