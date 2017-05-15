Иванов: удивился графе «налоги» у клубов Лиги ВТБ. «Зенит» заплатил ноль

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал о странных налоговых ведомостях, которые подали клубы его лиги.

«Я немного удивился графе „налоги“. „Зенит“, согласно опубликованному бюджету, заплатил ноль. Надеюсь, что за баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга платит их футбольный клуб. Тут ещё надо будет позвонить и узнать.

Ещё у «Пармы» нет ничего в налогах – это тоже очень странно. Если убрать налоги ЦСКА, то мы – сама лига – заплатили налогов больше, чем все клубы вместе взятые. Тут что-то не так, такого не может быть. Но с этим надо бороться, надо внимательно на всё посмотреть", — рассказал Иванов.