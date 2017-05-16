Родионов: «Автодор» занял место в Лиге ВТБ в соответствии со своим бюджетом

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал информацию о том, что саратовцы заняли предпоследнее, 8-е место в рейтинге бюджетов российских клубов-участников Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. Бюджет «Автодора» составил 201 миллион 652 тысячи рублей. Саратовцы опередили лишь дебютанта турнира — пермскую «Парму» (155 млн 654 тыс. рублей).

«В двух предыдущих сезонах нам удавалось показывать высокий результат, несмотря на достаточно скромный бюджет по сравнению с остальными клубами-участниками. По итогам чемпионата-2015/16 мы даже удостоились специального приза как лучшая команда Единой Лиги ВТБ по соотношению „цена/качество“.

К сожалению, в завершившемся сезоне в очередной раз прыгнуть выше головы у «Автодора» не получилось. Заняли итоговое место в соответствии с нашим бюджетом. Однако прежде мы уже не раз доказывали, что способны добиваться значительных результатов и обыгрывать команды, которые заметно превосходят нас по объёму финансирования. Как я уже говорил, если все обязательства перед клубом будут выполняться в полном объёме и в срок, то в предстоящем сезоне нам по силам и с таким бюджетом занять как минимум шестую строчку в Лиге ВТБ и даже побороться за место в пятёрке сильнейших, подвинув кого-то из грандов", — приводит слова Родионова официальный сайт «Автодора».

В сезоне-2016/17 «Автодор» занял 10-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и не попал в плей-офф.