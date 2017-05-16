Пачулия: я не грязный игрок

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия ответил на критику главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича, который после инцидента с Каваем Леонардом обвинил грузинского центрового в грязной игре.

«Мой подход к игре не менялся на протяжении 14 лет. Я привык играть усердно и всегда выкладываться на сто процентов. Так что не могу согласиться с теми, кто называет меня грязным игроком. Я не грязный игрок. Я люблю баскетбол и просто играю усердно. Так меня учили с первого дня», – приводит слова Пачулии ESPN.

Напомним, что из-за травмы Леонард пропустит второй поединок финала Западной конференции.