Казлаускас и Банки претендуют на пост главного тренера УНИКСа

По информации «Известий», главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин, скорее всего, покинет занимаемый пост. В настоящее время руководство казанского клуба рассматривает кандидатуры Йонаса Казлаускаса и Луки Банки.

«УНИКС начал переговоры с Казлаускасом ещё в январе 2017 года. Однако титулованный литовец отказался от предложения возглавить команду в середине сезона, дав понять, что готов принять УНИКС летом. Поэтому руководство клуба стало рассматривать других кандидатов на место главного тренера. Клуб, в частности, контактировал с Лукой Банки. Однако окончательное решение предстоит принять президенту клуба. Президент клуба Богачёв хочет дождаться окончания ведущих европейских чемпионатов и внимательно изучить достоинства всех кандидатов.

Кандидатура 51-летнего Банки выглядит достаточно интересной. Он стал тренером в 20 лет и долго работал в «Ливорно». Прорыв в его карьере наступил в 2006-м, когда он оказался в штабе Симоне Пьяниджани в доминирующей в Италии «Сиене» и в сборной Италии. Банки проработал с Пьяниджани шесть лет, а после ухода его из «Сиены» возглавил клуб», – рассказал источник «Известий» в УНИКСе.

Возможные преемники Пашутина в нынешнем сезоне взяли перерыв в тренерской деятельности: Банки был уволен из«Милана» в июне 2015 года, а Казлаускас покинул сборную Литвы в августе 2016-го, после окончания Олимпийских игр — 2016.