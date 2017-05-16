Брэдли: «Бостон» пройдёт «Кливленд», если будет играть так же, как в 7-м матче

Защитник «Бостон Селтикс» Эйвери Брэдли после победы в серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (4-3) поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Кливленд Кавальерс» в финале Восточной конференции.

«Финал Восточной конференции много значит для меня. Мы хотели добиться этой цели на протяжении всего года, и сейчас мы наконец-то сделали это. Мы продолжаем играть в свой фирменный баскетбол и добиваемся побед, к которым привык Бостон. У нас будет отличный шанс победить «Кливленд», если мы будем играть так, как в седьмом матче», – приводит слова Брэдли ESPN.