Джаббар: печально, что молодёжь использует университет лишь как трамплин в НБА

Легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар опечален тем фактом, что многие юные американцы используют университет лишь в качестве трамплина для скорейшего попадания в НБА.

«Дети сейчас идут в университет не для того, чтобы получить образование и научиться играть в баскетбол. Они идут либо за одним, либо за другим. Они там проводят меньше шести месяцев и уходят. Это похоже на какую-то пародию. Они просто используют систему колледжей в качестве ступеньки на пути к НБА. И это действительно печально. Я считаю, что образование имеет жизненно важное значение для хорошей жизни, и эти ребята не получают такой возможности. Это грустно», — цитирует Джаббара The Score.