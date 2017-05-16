Де Коло: я продлил контракт с ЦСКА, потому что в этом клубе у меня всё в порядке

Защитник ЦСКА Нандо де Коло объяснил, почему принял решение продлить соглашение с московским клубом — в прошлом году он продлил контракт на три сезона.

«В прошлом году я продлил контракт с ЦСКА на три сезона, потому что в этом клубе у меня всё в порядке. Сейчас, когда мы знаем, как всё устроено в России, нам очень нравится Москва. А моя команда — одна из лучших в Европе.

Семья сильно влияет на выбор. Например, когда мне нужно было принять решение о возвращении в Европу, первым делом я поговорил со своей женой, а затем с близкими родственниками. Итоговое решение принимаю я, но с ними нужно поговорить, потому что моя семья всегда со мной», — отметил Де Коло в эфире радиостанции Onda Cero.