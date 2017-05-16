Б. Богданович: не поеду в НБА, чтобы сидеть там на скамейке запасных

Защитник «Фенербахче» Богдан Богданович не намерен переходить в клуб НБА, не имея гарантий стабильной игровой практики, — об этом заявил сам баскетболист в одном из своих интервью.

«Я не люблю говорить об этом по ходу сезона, у меня есть свои цели. Мне неинтересны только деньги, мне нужно доказать самому себе, что я могу играть в НБА. Поехать туда, чтобы просто сидеть на скамейке запасных, — это не то, чего я хочу», — приводит слова серба Sacbee.

Права на Богдановича принадлежат «Сакраменто Кингз», менеджмент клуба из Калифорнии рассматривает вариант привлечения игрока в команду уже в следующем сезоне.