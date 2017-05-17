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«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» ("+36") и повёл в серии со счётом 2-0

17 мая 2017, среда. 06:28. Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Сан-Антонио Спёрс» во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 136:100 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Стивен Карри, набравший 29 очков. В активе Кевина Дюранта 16 очков. За «Сан-Антонио», который играл без своего травмированного лидера Кавая Леонарда, 22 очка набрал Джонатон Симмонс.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
17 мая 2017, среда. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
136 : 100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Маккоу - 18, Дюрант - 16, Грин - 13, Томпсон - 11, Кларк - 10, Ливингстон - 10, МакАду - 9, Макги - 6, Уэст - 6, Пачулия - 4, Джонс - 2, Барнс - 2, Луни, Игуодала
Сан-Антонио Спёрс: Симмонс - 22, Бертанс - 13, Дедмон - 9, Олдридж - 8, Мюррей - 8, Андерсон - 8, Пау Газоль - 7, Энтони - 6, Грин - 5, Форбс - 5, Миллз - 5, Ли - 2, Джинобили - 2, Леонард, Паркер

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Уорриорз». Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут на площадке «Спёрс» 21 и 23 мая.

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40 очков Карри, волевая победа «Уорриорз» и рецидив травмы Леонарда – в обзоре первого матча финала Западной конференции НБА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс
Новости. Баскетбол
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