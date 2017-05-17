«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» ("+36") и повёл в серии со счётом 2-0

«Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Сан-Антонио Спёрс» во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 136:100 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Стивен Карри, набравший 29 очков. В активе Кевина Дюранта 16 очков. За «Сан-Антонио», который играл без своего травмированного лидера Кавая Леонарда, 22 очка набрал Джонатон Симмонс.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Уорриорз». Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут на площадке «Спёрс» 21 и 23 мая.