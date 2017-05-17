Лукич: уверен, что дойду до Евролиги с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич заявил, что ему не обидно из-за неучастия в Евролиге, в которую он вывел клуб в 2014 году. Лукич, ранее вновь возглавивший «НН», уверен, что сможет повторить это достижение.

«Знаю, что клубом выбрано хорошее направление, и мы пройдём этот путь заново. Я уверен! Поэтому дойду я до Евролиги, она никуда не убежит. Просто это будет уже не с тем составом, который был три года назад. Возможно, кто-то из ребят вернётся, но собрать всех в одной команде невозможно. Вот об этом мои сожаления», — цитируют Лукича «Патриоты Нижнего».