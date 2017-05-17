Боуэн: Пачулия играл против Леонарда умышленно и опасно

Бывший игрок «Сан-Антонио Спёрс» Брюс Боуэн считает, что центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия умышленно жёстко играл против форварда «Спёрс» Кавая Леонарда в первом матче финала Западной конференции. В итоге Леонард получил травму и пропустил вторую игру. Победа в обеих встречах досталась «Уорриорз».

«Я смотрел этот момент и думаю, что Пачулия сделал лишний шаг. У него было полно времени, чтобы остановиться, но он продолжил двигаться в направлении Кавая. Это выглядело умышленным и определённо опасным», — приводит слова Боуэна Bleacher Report.