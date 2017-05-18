Пачулия избежал серьёзной травмы ноги

Как сообщает ESPN, МРТ не выявила у центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Зазы Пачулии серьёзного повреждения пятки правой ноги.

Пачулия получил травму во втором матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 136:100, после которой он ведёт в серии 2-0.

На данный момент участие грузинского баскетболиста в третьем поединке серии, который состоится на домашнем паркете «Спёрс» 21 мая, находится под вопросом.

В текущем плей-офф Заза набирает по 6,1 очка и совершает по 4,3 подбора за 15 минут в среднем за игру.