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Пирс: «Бостону» стоит обменять первый пик на Джорджа, Батлера или Хэйворда

18 мая 2017, четверг. 11:46. Баскетбол

Экс-игрок НБА Пол Пирс считает, что руководству «Бостон Селтикс» стоит обменять первый выбор на предстоящем драфте на звёздного игрока.

«Надо менять пик. Маркелл Фульц не сможет помочь «Селтикс» подняться на самый верх сразу. А сейчас у них есть шанс сделать это. У «Бостона» есть команда, которая добыла 50 побед и заняла первое место в Восточной конференции. Если у вас есть возможность заполучить Пола Джорджа, Джимми Батлера или Гордона Хэйворда, то нужно воспользоваться ею. Такие игроки необходимы, если команда хочет стать лучшей», – приводит слова Пирса The Score.

Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс Чикаго Буллз Юта Джаз Гордон Хэйворд Джимми Батлер Пол Джордж Пол Пирс
Новости. Баскетбол
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