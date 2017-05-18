Айзея Томас: «Кливленд» был лучше «Бостона» в первом матче

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас прокомментировал поражение от «Кливленд Кавальерс» в стартовом матче серии финала Восточной конференции (104:117).

«Кливленд» играл лучше «Бостона» сегодня. Они нанесли нам первый удар, они играли жёстче, чем мы. В этом была разница. Играя против такой команды, действующих чемпионов НБА, нельзя позволять им нанести первый удар», – приводит слова Томаса ESPN.

Айзея провёл на площадке 38 минут, набрал 17 очков, отдал 10 результативных передач, собрал 1 подбор, а также совершил 1 перехват.