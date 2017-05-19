Лав: я могу быть полезным независимо от того, выполняю 5 бросков или 25

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав высказал мнение о своей роли в команде.

«Для меня не имеет значения, выполняю я 5 бросков за матч или 25. В любом случае я стремлюсь к победе. Уверен, что могу быть полезным команде, независимо от того, отражается это в статистике или нет. Это позволяет мне чувствовать себя свободнее на площадке. Я всегда настроен на агрессивный комбинационный баскетбол, даже если атаки завершают другие. Но мне приятно чувствовать поддержку партнёров», – цитирует Лава ESPN.