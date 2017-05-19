«Филадельфия» просматривает игрока, обвинённого в сексуальных домогательствах

«Филадельфия» провела просмотр центрового Брэндона Остина, сообщает ESPN. Остин известен тем, что дважды был обвинён в сексуальных домогательствах во время обучения в колледже Провиденс и университете Орегона, в том числе подозревался в участии в групповом изнасиловании. При этом уголовные дела в его отношении так и не были открыты.

Перед началом нынешнего сезона НБА разослала всем организациям предупреждение, что в случае подписания контракта с Остином ему могут грозить дисквалификации и штрафы.