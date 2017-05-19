Итудис: «Олимпиакосу» помогла скамейка запасных и игра на подборах

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды в матче «Финала четырёх» Евролиги против «Олимпиакоса» (78:82), назвав главные причины неудачи.

«Поздравляю „Олимпиакос“ с выходом в финал. Полуфинал — это и был финал. У нас были шансы. К сожалению, мы не смогли сохранить разницу в заключительной четверти. Их «скамейка» очень помогла им остаться в игре. Ну и, конечно, огромную роль сыграли подборы. Греки были настойчивее, взяли 8 подборов в нападении в первой четверти, что, безусловно, очень сильно повлияло на итоговый результат. „Олимпиакос“ — прекрасная команда. Ещё раз поздравляю с победой», — приводит слова Итудиса корреспондент «Чемпионата».