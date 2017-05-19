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Хиггинс: у меня не было другого выбора, кроме как промазать второй штрафной

19 мая 2017, пятница. 21:35. Баскетбол

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал концовку матча «Финала четырёх» Евролиги против «Олимпиакоса», отметив, что вынужден был смазать штрафной.

«У меня не оставалось другого выбора, кроме как промазать второй штрафной, потому что оставалось лишь несколько секунд. Перед вторым броском все были готовы к подобному сценарию. На самом деле эта игра не так уж сильно отличалась от матчей «регулярки». Конечно, в «Финалах четырёх» всё становится более важным, но с точки зрения баскетбольной составляющей мы знали, к чему готовиться», — передаёт слова Хиггинса корреспондент «Чемпионата».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Олимпиакос ПБК ЦСКА Кори Хиггинс
Новости. Баскетбол
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