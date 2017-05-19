Сферопулос: «Олимпиакос» дважды отпускал ЦСКА в счёте, но мы не опускали рук

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос прокомментировал победу команды над ЦСКА (82:78) в полуфинальном матче Евролиги.

«Это была очень важная победа. Мы не запаниковали, когда ЦСКА повёл в начале встречи. Другим важным моментом стало то, что к перерыву мы сократили отставание до 7 очков. Дальше сократили отставание до 3 очков, потом снова отпустили соперника, но не опустили рук. Мы прекрасно провели заключительную четверть, а наши игроки реализовывали очень важные броски из-за дуги. Когда мы повели, сыграли умно и в защите, и в нападении, не позволив ЦСКА подобраться к себе. Сказал игрокам, что праздновать рано, впереди финал и уже завтра мы должны провести полноценную тренировку.

Никого из игроков не хочу выделять. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Дело не только в счёте. Почему я праздновал попадание Грина в концовке? Нет, я не был уверен в победе, в тот момент я хотел поддержать игрока», — сказал Сферопулос на пресс-конференции.