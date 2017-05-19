Гомельский: на мой взгляд, поражение ЦСКА от «Олимпиакоса» — тренерское

Комментатор Владимир Гомельский поделился впечатлениями от поражения ЦСКА в полуфинальном матче Евролиги с «Олимпиакосом» (78:82) и отметил, что в этой неудаче в первую очередь виноват наставник «армейцев» Димитрис Итудис.

«На мой взгляд, мы имеем дело с тренерским поражением. Невозможно влезть в голову тренера, но у меня было впечатление, что у Итудиса, к сожалению, не было плана «Б» на эту игру. План «А» сработал, он работал 26 минут. К третьей четверти разница в пользу ЦСКА была плюс 11. Но сначала мы проиграли концовку второй четверти, потом третьей, и вместо 11, а может быть, даже 13 получили всего плюс семь. А потом мы начали проигрывать. И нельзя сказать, что «Олимпиакос» преподнёс какой-то сюрприз. Греки играли так, как играют всегда, упираются в защите. Сегодня они играли в 10 человек, и эта ротация позволяет сохранять свежие ноги. «Армейцы» тоже сыграли в 10 человек, но распределение результативности получилось следующее — Теодосич, де Коло и, слава богу, Джексон, который неплохо сегодня сыграл, и никого в передней линии. За весь матч у ЦСКА не прошёл ни один пик-н-ролл — просто потому, что там идёт хорошая подстраховка, а четвёртого человека со слабой стороны «Олимпиакос» дисциплинированно страхует. Что-то можно было придумать, чтобы набрать хоть какое-то количество очков из-под кольца?! Кто забил из-под кольца? Хайнс – восемь очков, Огастин – шесть (который, кстати, сегодня опять сыграл плохо).

Можно много рассуждать о том, зачем бить за шесть секунд. Теодосич атаковал, потому что позиция классная! Это его точка, он с неё чаще забивает, чем мажет. Так что в этом отношении я бы к Милошу претензий не предъявлял. Тем более к этому моменту было минус три. Забей – герой. Но не забил. «Армейцы» проиграли щит. Из 41 подбора «Олимпиакос» взял на нашем щите 17. По идее, они не четыре очка должны выигрывать, а восемь. ЦСКА просто не взял свой щит. Мне кажется, что об этом нужно было думать. «Олимпиакос» — одна из двух лучших команд в Европе по подборам, и об этом нужно было думать заранее и при неравноценной смене в защите обращать внимание Хиггинса, де Коло. Только Фридзон ставил спину в трёхсекундной зоне, а эти двое нет. На что они надеялись, я не понимаю. В результате у соперника было больше атак. При равном проценте попаданий выигрывает тот, кто больше атакует кольцо соперника. Обидно, я расстроен», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.