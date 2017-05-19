Джексон: это не удача и не волшебство, это Спанулис

Разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон после поражения в 1/2 «Финала четырёх» Евролиги от «Олимпиакоса» поделился мнением о главном герое поединка – защитнике соперника Вассилисе Спанулисе.

«Я бы не сказал, что игра в концовке Спанулиса – это удача или какое-то волшебство. Просто это в его крови. Таков уж он есть. Василис всегда отдаёт всего себя. Мы неплохо защищались против него, но на последних минутах он решил исход матча», – передаёт слова Джексона корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Встреча завершилась поражением ЦСКА со счётом 78:82.