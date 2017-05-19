Папаниколау: «Олимпиакос» — команда с характером

Форвард «Олимпиакоса» Костас Папаниколау прокомментировал победу команды над ЦСКА (82:78) в полуфинальном матче Евролиги.
«После таких матчей тебя всегда переполняют положительные эмоции. „Олимпиакос“ — команда с характером. В первой половине поединка у нас не всё получилось, но все продолжали верить и придерживались плана — не давать бросать из простых позиций и действовать агрессивно. Спанулис хорошо знает своё дело — это величина. Нам повезло, что он выступает в нашей команде», — приводит слова Папаниколау пресс-служба турнира.
«Олимпиакос» обыграл ЦСКА и вышел в финал Евролиги. Как это было
ЦСКА в 6-й раз кряду вышел в «Финал четырёх» Евролиги. Все события первого матча «армейцев» – в нашем онлайне.