Папаниколау: «Олимпиакос» — команда с характером

Форвард «Олимпиакоса» Костас Папаниколау прокомментировал победу команды над ЦСКА (82:78) в полуфинальном матче Евролиги.

«После таких матчей тебя всегда переполняют положительные эмоции. „Олимпиакос“ — команда с характером. В первой половине поединка у нас не всё получилось, но все продолжали верить и придерживались плана — не давать бросать из простых позиций и действовать агрессивно. Спанулис хорошо знает своё дело — это величина. Нам повезло, что он выступает в нашей команде», — приводит слова Папаниколау пресс-служба турнира.