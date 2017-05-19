Хряпа: ЦСКА не показал тот уровень, который демонстрировал по ходу сезона

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал поражение команды в матче «Финала четырёх» Евролиги против «Олимпиакоса» (78:82), назвав в числе главных его причин слабую игру в атаке и плохую защиту в заключительной четверти.

«Мы неудачно защищались в заключительной четверти, проиграли несколько важных подборов. Дали сопернику набрать лёгкие очки. При этом сами не реализовали свои шансы в нападении. Концовка матча вышла напряжённой, счёт близкий. Мы не показали тот уровень в атаке, который демонстрировали в течение всего сезона. Этого и не хватило нам для победы.

Когда проигрываешь подбор, всегда получаешь неравноценный размен. Тяжело сразу найти своего оппонента. Мы старались как могли, у нас многое не получилось. Мы весь матч играли хорошо, были настроены на борьбу. Продемонстрировали свой баскетбол, немного не хватило в нападении. В сезоне мы набирали гораздо больше 80 очков", — завершил Хряпа.