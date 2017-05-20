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Льюль: матч с «Фенербахче» проиграла вся команда, у меня тоже были ошибки

20 мая 2017, суббота. 01:17. Баскетбол

Защитник «Реала» Серхио Льюль прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче Евролиги с «Фенербахче» (75:84). 29-летний испанец стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

«Тяжело смириться с поражением в такой игре. Мы выступили хуже необходимого для подобных матчей уровня, тем более нам противостоял очень крепкий соперник, который наказывает за ошибки. „Фенербахче“ играл лучше и заслужил победу, а мы теперь должны думать о чемпионате Испании. Всегда стараюсь играть на максимуме, но и у меня были ошибки. Когда команда выигрывает, выигрывают все — и наоборот. Знали, что просто не будет, но уезжаем отсюда с тяжёлым сердцем, поскольку, думаю, если бы мы показали свою лучшую игру, то могли бы рассчитывать на победу», — приводит слова Льюля пресс-служба турнира.

Третий шанс Желько. В финале «Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче»
Победа в регулярном чемпионате и первый номер посева ничего не гарантируют. «Фенербахче» – с очередным доказательством на примере «Реала».
Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
Теги
БК Реал Мадрид БК Фенербахче Серхио Льюль
Новости. Баскетбол
20 мая 2017, суббота
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