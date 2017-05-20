Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кливленд» разгромил «Бостон» — "+44" и повёл в серии со счётом 2-0

20 мая 2017, суббота. 05:54. Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» разгромил «Бостон Селтикс» во втором матче финала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 130:86 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков. В активе Кайри Ирвинга 23 очка, Кевин Лав оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. За «Бостон» 19 очков набрал Джейлен Браун, ещё 13 — Эйвери Брэдли. Лидер «Селтикс» Айзея Томас заработал лишь 2 очка.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
20 мая 2017, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
86 : 130 (18:32, 13:40, 26:31, 29:27)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Браун - 19, Брэдли - 13, Хорфорд - 11, Краудер - 9, Зеллер - 8, Грин - 6, Розир - 6, Йеребко - 4, Смарт - 4, Микки - 2, Джонсон - 2, Томас - 2, Джексон, Олиник, Янг
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 30, Ирвинг - 23, Лав - 21, Джефферсон - 10, Смит - 9, Корвер - 8, Томпсон - 7, Фрай - 7, Шамперт - 7, Дерон Уильямс - 4, Деррик Уильямс - 4, Таварес, Фелдер, Джонс

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кавальерс». Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут на площадке «Кливленда» 22 и 24 мая.

Больше Любви. «Кливленд» не отстаёт от «Голден Стэйт»
38 очков Леброна Джеймса и дабл-дабл Кевина Лава принесли «Кливленду» очередную победу в нынешнем розыгрыше плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс
Новости. Баскетбол
20 мая 2017, суббота
05:54 «Кливленд» разгромил «Бостон» — "+44" и повёл в серии со счётом 2-0
04:52 Воронцевич: Спанулис в игре с ЦСКА доказал, что он игрок мирового уровня
04:45 Де Коло: в 4-й четверти матча с ЦСКА удача была на стороне «Олимпиакоса»
04:11 Огастин: ЦСКА сыграл с «Олимпиакосом» ниже своих возможностей, как и я сам
01:17 Льюль: матч с «Фенербахче» проиграла вся команда, у меня тоже были ошибки
00:57 Диксон: Льюль здорово сыграл, но партнёры по «Реалу» ему особо не помогали
00:49 Юдо: я просто невероятно устал после матча с «Реалом»
00:43 Антич: мне не хватает одного титула до показателей Спанулиса
00:36 Веселы: не испытал облегчения после поражения ЦСКА от «Олимпиакоса»
00:36 Богданович: «Олимпиакос» доказал, что в «Финале четырёх» нет фаворитов
00:15 Обрадович: «Фенербахче» сдержал нападение «Реала» и реализовал свои моменты
00:07 Ласо: «Фенербахче» победил заслуженно, у «Реала» ничего не получилось
19 мая 2017, пятница
23:46 Кущенко: ЦСКА не повезло в концовке, сработало проклятие «Олимпиакоса»
23:31 «Фенербахче» победил «Реал» и стал вторым финалистом Евролиги
22:48 Хряпа: ЦСКА не показал тот уровень, который демонстрировал по ходу сезона
22:37 Джексон: Теодосич имел право на тот трёхочковый в концовке
22:33 Папаниколау: «Олимпиакос» — команда с характером
22:28 Энтони Рэндольф получил травму в полуфинале Евролиги с «Фенербахче»
22:26 Джексон: это не удача и не волшебство, это Спанулис
22:20 Лазарев: самое ужасное, когда смотришь и никак не можешь помочь
22:18 Спанулис: игроки «Олимпиакоса» не сдавались, и в концовке нам помог опыт
22:11 Обзор матча «Финала четырёх» Евролиги ЦСКА — «Олимпиакос»
22:04 Курбанов: «икс-фактором» стал не Спанулис, а сам ЦСКА
21:55 Хайнс: у ЦСКА были шансы, но мы ими не воспользовались
21:50 Теодосич: ЦСКА проиграл не команде третьего дивизиона — такое случается
21:48 Гомельский: на мой взгляд, поражение ЦСКА от «Олимпиакоса» — тренерское
21:48 Отчаяние Теодосича и радость греков — в фотообзоре матча ЦСКА — «Олимпиакос»
21:47 Сферопулос: «Олимпиакос» дважды отпускал ЦСКА в счёте, но мы не опускали рук
21:41 Итудис: Был ли у меня план против Спанулиса? Вы серьёзно?
21:35 Э. Грин: у игроков «Олимпиакоса» потрясающие чувства после победы над ЦСКА
21:35 Хиггинс: у меня не было другого выбора, кроме как промазать второй штрафной
21:26 Итудис: «Олимпиакосу» помогла скамейка запасных и игра на подборах
21:23 П. Янг: сказали себе в перерыве матча с ЦСКА, что должны играть лучше
21:10 Тараканов: ЦСКА не сыграл в свою силу, а «Олимпиакос» выжал максимум
20:45 ЦСКА уступил «Олимпиакосу» в «Финале четырёх» Евролиги
20:38 Хряпа стал первым игроком, своершившим 100 подборов в «Финалах четырёх» Евролиги
20:04 Рочести: кубанский борщ — первое, что я попробовал после переезда в Краснодар
18:54 Мелли близок к переходу в «Фенербахче»
18:06 Рочести: игра с ЦСКА в декабре показала «Локо», что «армейцев» можно обыгрывать
17:42 Е. Пашутин: Нандо де Коло станет MVP «Финала четырёх»
17:27 Смодиш: в матче с «Олимпиакосом» будет написана новая страница в истории ЦСКА
17:18 Воронцевич: в полуфинале Евролиги игроки ЦСКА должны быть уверены друг в друге
17:06 Фридзон: в ЦСКА все спокойны, на позитиве, нет паники, никто не нервничает
17:03 Кущенко: в «Финале четырёх» Евролиги сложно что-то прогнозировать
16:55 В «Нью-Йорке» хотят нанять Приджиони на должность помощника тренера
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая команда выиграет «Финал четырёх» Евролиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017