Сильвер: меня не беспокоит доминирование «Голден Стэйт» и «Кливленда»

Комиссионер НБА Адам Сильвер считает, что доминирование «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» в последние годы не является проблемой для лиги.

«Это не беспокоит меня. Мне кажется, мы должны радоваться такому уровню мастерства у этих команд. Люди уже называют эти клубы доминирующими. С другой стороны, «Голден Стэйт» до недавнего времени не выигрывал титул на протяжении 40 лет. Для «Кливленда» прошлогоднее чемпионство стало первым в истории. Конечно, все хотят видеть баланс в НБА. Но в то же время, когда клубы достигают такого уровня, меня как болельщика это только радует», – приводит слова Сильвера ESPN.