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Фридзон: «Олимпиакос» — хорошая команда, но мы сами отдали игру

20 мая 2017, суббота. 17:17. Баскетбол

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон прокомментировал поражение в «Финале четырёх» от «Олимпиакоса» (78:82), обозначив его главные причины.

«Трудно восстановиться после обидного поражения от “Олимпиакоса”. На протяжении 35 минут мы контролировали ход матча, вели в счёте и в концовке упустили победу. После таких поражений неприятнее всего. В прошлом году мы стали чемпионами Евролиги, в этот раз нам не повезло. “Олимпиакос” — очень хорошая команда, но мы сами отдали игру. Это жизнь спортсмена, теперь у нас матч с другой титулованной командой — “Реалом”. Мы все хотим обыграть испанский клуб.

Мы проиграли подбор в матче с “Олимпиакосом”, что и стоило нам победы. Кроме того, сделали очень мало передач, при этом у нас в команде лучшие ассистенты Евролиги. Вот эти два пункта очень серьёзно повлияли на результат", — сказал Фридзон в общении с журналистами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Олимпиакос ПБК ЦСКА Виталий Фридзон
Новости. Баскетбол
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