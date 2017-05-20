Фанат «Олимпиакоса» умер от сердечного приступа в концовке матча с ЦСКА

Во время первого матча «Финала четырёх» Евролиги, в котором московский ЦСКА уступил «Олимпиакосу» (78:82), проиграв последнюю четверть со счётом 14:22, 59-летний фанат греческой команды умер от сердечного приступа. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Скорее всего, причиной смерти стало то, что Джон Сабатакакис перенервничал в концовке игры, когда его любимый клуб и вырвал победу. Решающее преимущество «Олимпиакос» добыл на последней минуте, ещё за минуту до финальной сирены счёт был равным — 76:76.