Антонов: ЦСКА нельзя сейчас просто взять и рухнуть

Форвард ЦСКА Семён Антонов рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с «Реалом» в матче за третье место в Евролиге, который состоится завтра, 21 мая.

«Настроение сейчас не самое хорошее, потому что сюда мы всё-таки приехали, чтобы побеждать, а не играть за третье-четвёртое место. Уверен, все команды приехали с таким желанием и настроем, но получилось так, как получилось. Нужно достойно принять это поражение. Все это — часть игры, где-то ты выигрываешь, где-то проигрываешь.

А матч за третье место, очевидно, нужен нам. Мы должны вернуться на путь победы, потому что по возвращении в Москву нас ожидает полуфинальная серия Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». К нему нужно уже начинать подготовку через матч с «Реалом». Нельзя сейчас просто взять и рухнуть», — приводит слова Антонова «Спорт FM».